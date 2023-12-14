16:47 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Украина устанавливает «зубы дракона» на границе с Беларусью
Украинские военные устанавливают бетонные противотанковые заграждения на границе с Беларусью.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Украинские военные устанавливают бетонные противотанковые заграждения, получившие название «зубы дракона», на границе с Беларусью и Россией в Черниговской области. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал «Прямой».
По его словам, в Черниговской области идет оборудование рубежей, а также позиций первой и второй линии обороны. Он уточнил, что в частности, речь идет про установку так называемых «зубов дракона».