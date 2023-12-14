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16:47 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Украина устанавливает «зубы дракона» на границе с Беларусью

Украинские военные устанавливают бетонные противотанковые заграждения на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные устанавливают бетонные противотанковые заграждения, получившие название «зубы дракона», на границе с Беларусью и Россией в Черниговской области. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал «Прямой».

По его словам, в Черниговской области идет оборудование рубежей, а также позиций первой и второй линии обороны. Он уточнил, что в частности, речь идет про установку так называемых «зубов дракона».

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