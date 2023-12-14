16:45 (мск), источник: РИА Новости
«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе М-12 «Восток»
Автодор: проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4 481 рубль.
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Стоимость проезда по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани для владельцев легковых автомобилей составит 4 481 рубль, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Автодора».
«Тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 “Восток” после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений. До конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 км М-12. Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей», — заявили в госкомпании.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 «Москва-Казань»: в ходе пресс-конференции ему пожаловались, что она якобы составит больше 6 тысяч рублей. По словам главы государства, она должна составлять порядка 4,5 тысяч рублей.