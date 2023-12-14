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16:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Омская журналистка пожаловалась Путину на участок трассы Тюмень-Новосибирск

Участок трассы до Новосибирска находится в плачевном состоянии.

Во время прямой линии президента России Владимира Путина журналистка из Омска Елена Беляева задала вопрос про отрезок трассы из Тюмени до Новосибирска.

По словам журналистки, отрезок трассы Тюмень — Новосибирск, расположенный на территории Омской области, находится в плачевном состоянии.

Дорога из двух полос слишком мала для транспортного потока из легковых автомобилей и грузовых фур. Аварийность на данном участке слишком высока.

В свою очередь президент Владимир Путин пообещал обратить внимание на аварийный участок дороги на трассе и обсудить этот вопрос с Министерством транспорта.

«На это средства есть. Конкретно этот участок надо посмотреть, но это требует больших инвестиций», — заверил президент.

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