17:03 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
На территории Газы остался только один казахстанец — МИД
Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу рассказал, как проходила эвакуация граждан Казахстана из сектора Газа, сообщает Zakon.kz.
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Он рассказал Kazinform, что на родину были возвращены 127 человек.
«Принимая во внимание, что на территории сектора Газа проживало значительное количество казахстанцев, МИД совместно с государственными органами Казахстана в интересах защиты прав и свобод граждан организованы эвакуационные рейсы из зоны боевых действий и вывоз на родину 127 человек, в том числе членов их семей», — сказал Нуртлеу.
По его информации, на территории Газы остается один казахстанец и 10 членов его семьи — граждан Палестины, которые добровольно отказались от эвакуации.
«Министерство и загранучреждения продолжают контролировать ситуацию и готовы провести эвакуацию, если поступят заявления на вывоз от казахстанцев. Хотел бы также напомнить, что, вследствие ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстаном направлена гуманитарная помощь населению Газы в размере миллиона долларов США и 38 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, постельные принадлежности, лекарства и медицинские изделия
и т. п.».
Нуртлеу подчеркнул, что успешная эвакуация на родину и доставка гуманитарного груза являются результатом совместной работы задействованных государственных органов и загранучреждений РК.
Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.
17 ноября первый эвакуационный борт властей Казахстана успешно доставил на родину 99 граждан, включая 59 граждан РК и 40 иностранцев с их семьями. Второй рейс вернулся из Египта 11 декабря, он доставил в Астану 28 человек, включая 8 граждан РК и 20 палестинцев-членов семей.