17:42 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Боля: в ближайшие дни фермеры получат обещанное дизтопливо
В Минсельхозе рассказали, когда фермеры поучат горючее, обещанное им в качестве гуманитарной помощи.
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КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Фермеры Молдовы, пострадавшие от засухи, получат дизельное топливо, обещанное в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства Владимир Боля после того, как аграрии попросили объяснений по поводу распределения горючего, предложенного в качестве помощи правительством Румынии.
По словам министра, фермеры получат по 40 литров дизельного топлива на гектар обрабатываемой ими земли.
«На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства завершило изучение каждой заявки и распределила горючее для фермеров. На каждый гектар, который был обработан, придется около 40 литров дизельного топлива. Распределение входит в компетенцию Агентства материальных резервов МВД, оно будет основываться на данных, полученных Агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA)».
По его словам, выдача топлива начнется в ближайшие дни.
В понедельник ассоциация «Сила фермеров» потребовала разъяснений от власти по поводу дизтоплива, которое было им обещано в качестве помощи от Румынии.
Аграрии напомнили, что в ноябре 2022 года президент Майя Санду обратилась к Румынии за гуманитарной помощью для сельхозпроизводителей. Официально молдавский кабмин подал запрос лишь спустя 3 месяца.
Румыния приняла запрос в июне 2023 года, после этого началась разработка регламента распределения и до 30 сентября более 1500 аграриев подали заявки для получения помощи. Уже 13 ноября AIPA составило список фермеров, имеющих право на получение помощи. С тех пор в течение месяца никаких сообщений от правительства не было.