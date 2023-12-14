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17:47 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Токаев прибыл на стадион поддержать сборную Казахстана по футзалу

Встреча проходит в рамках квалификации ЧМ-2024.

Источник: Казахстанская федерация футбола

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец единоборств в Астане, чтобы поддержать сборную Казахстана по футзалу в матче против Нидерландов.

14 декабря в Астане состоится решающий матч квалификации. Казахстанцы набрали 12 очков в 4 играх и лидируют в группе А.

Для выхода в финал чемпионата мира Казахстану нужно набрать одно очко.

Ранее сборная сыграла с командами Нидерландов, Румынии, Азербайджана.

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