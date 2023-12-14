17:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор Иркутской области прокомментировал прямую линию Президента РФ
Игорь Кобзев отметил наиболее важные для региона моменты.
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Губернатор Иркутской области прокомментировал традиционную ежегодную «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным.
— Считаю это одним из главных событий года, — отметил Игорь Кобзев. — Первое, что для себя отметил — экономика страны находится в стабильном состоянии, даже есть небольшой рост. Те вопросы, которые возникали в ковидные времена, мы сегодня отыгрываем. Второе — есть условия для развития. В этом году в нашем регионе инвестиции в основной капитал составят более 900 миллиардов рублей. Третье — индекс промышленного производства тоже растет. Нужно понимать, что есть санкции, нежелание ряда стран создавать развитие на территории РФ, но мы сегодня идем вперед.
Как отметил Игорь Кобзев, президент, отвечая на вопрос одного из журналистов, подтвердил: Россия сегодня ориентирована на сотрудничество с КНР.
— В 2024 году мы проведем дни Иркутской области в Китае, уже ведем подготовительные переговоры, намерены эту работу продолжать.
Прокомментировал глава региона и вопросы, касающиеся участников специальной военной операции, в том числе о создании реабилитационных центров.
— Это сегодня очень важно. Президент принял решение касательно частных военных компаний: сегодня те, кто находится на передовой должны находиться в равных правах.
Один из вопросов касался развития авиастроения.
— Мы видим, что на территории Иркутска и авиазавода идет сплошная реконструкция, строительство новых корпусов. Мы будем готовить дополнительные льготы, чтобы сотрудники, которые придут на это производство, имели поддержку, в том числе и по ипотеке.
В целом Игорь Кобзев подчеркнул, что Приангарье будет продолжать развиваться.
— Трехлетний бюджет мы приняли, понимаем, куда нам идти, понимаем, что сегодня самая главная задача, которую президент определил — это выполнение социальных обязательств перед населением. Именно с этих позиций мы и будем дальше работать.
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