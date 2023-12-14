18:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"
«Содержательный, полезный и интересный диалог»: воронежский губернатор — о Прямой линии Владимира Путина
Александр Гусев восхитился погружением Президента в проблемы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Содержательный, полезный, интересный диалог с большой страной — так коротко охарактеризовал Прямую линию Президента Владимира Путина губернатор Воронежской области Александр Гусев. Свое мнение от общения главы государства с гражданами и журналистами губернатор высказал в своем telegram-канале в четверг, 14 декабря.
Александр Гусев отметил, что такой формат взаимодействия с жителями страны дает лучшее понимание проблем, настроений и желаний людей — того, чем живет и дышит Россия.
— Сам сейчас готовлюсь к пресс-конференции, на которой подведем свои, воронежские, итоги за год. Мы видели, в адрес главы государства прозвучала масса вопросов и обращений. Владимир Владимирович в прямом эфире дал развернутые и мудрые комментарии по каждой теме. Восхищает, насколько глубоко он владеет ситуацией в разных сферах и чутко реагирует на проблемы конкретных людей. Мастер-класс для любого высокопоставленного руководителя, — отметил воронежский губернатор.
Глава региона добавил, что в рамках Прямой линии были четко обозначены современные и стратегические задачи и интересы России.
— Огромное внимание уделено участникам и ходу СВО — наш оптимизм обоснованно растет. Для нас, губернаторского корпуса, многое из прозвучавшего сегодня из уст Президента является руководством к действию. Что касается вопросов, не прозвучавших, но поступивших в ОНФ из Воронежской области, то каждый из них обстоятельно изучим и используем все возможности, чтобы ответить оперативно и качественно.
В 2023 году Прямая линия Президента была объединена в единый формат с большой пресс-конференцией главы государства. В течение более чем четырех часов глава государства отвечал на вопросы и пожелания граждан и журналистов. В частности, была затронута тема перспективы повторной частичной мобилизации.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 18,5%.