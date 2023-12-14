18:54 (мск), источник: Клопс.ru
Вторая волна мобилизации, цены на яйца и тарифы ЖКХ: о чём ещё говорил Путин, подводя итоги года
Пресс-конференция и прямая линия с президентом прошли 14 декабря.
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В четверг, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Лидер государства прокомментировал ход СВО, цены на яйца, возможный запрет абортов. «Клопс» публикует главные тезисы прямой линии и пресс-конференции. О ходе СВО.
Владимир Путин считает, что прийти к миру с Украиной удастся, только когда будут достигнуты цели СВО: денацификация, демилитаризация, нейтральный статус соседнего государства.
«Или договориться, или решить другим путём. Мы вот к этому и будем стремиться», — добавил президент РФ.
О второй волне мобилизации
«Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не кончается <…> Ну, зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет», — сказал глава государства.
О будущем новых регионов
«Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и постепенное их вхождение в экономическую, социальную жизнь России», — утверждает Путин.
О российской экономике
Президент заявил, что у российской экономики достаточный запас прочности, чтобы идти вперёд: уровень безработицы снизился до 2,9%, внешний госдолг сокращается, ВВП растёт, реальные зарплаты поднимаются на 8% в год.
Об отношениях с ЕС
«Мы и не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй-третий план», — высказался Путин.
Об отношениях с Китаем
По словам главы государства, уровень взаимодействия России с Китайской народной республикой беспрецедентно высокий. «Рост товарооборота в прошлом году составил 31%, в этом — 30%», — подчеркнул Путин.
О конфликте Израиля и Палестины
Президент РФ назвал происходящее в секторе Газа катастрофой. Он подчеркнул, что для разрешения конфликта необходимо искать консенсус. Важную роль в этом играет глава Турции. Путин также пообещал, что Россия нарастит поставки медицинских изделий и оборудования в зону конфликта.
О действиях МОК
Президент РФ считает, что действия со стороны МОК противоречат принципам Олимпийских игр и спортивного движения.
«Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять их», — сказал Путин.
О мигрантах
Решать проблему мигрантов в РФ необходимо комплексно, в том числе стоило бы создать специальный орган, который будет помогать приезжим. Путин Путин назвал 3 шага для решения проблемы мигрантов в России.
Нужно создать специальный орган, который помогает приезжим.
О сроках за экономические преступления
Глава России «Сам немного оторопел»: Путин попросит Госдуму ещё раз обсудить сроки за экономические преступления.
Президент высказался в ответ на вопрос о журналистке Александре Баязитовой признал, что длительные сроки, которые прокуратура предлагает за экономические преступления, вызывают у него удивление. Президент допускает возможность пересмотра законодательства в этом вопросе.
О росте тарифов ЖКХ
Рост тарифов ЖКХ невозможно остановить, но власти следят за тем, чтоб индексация пенсий шла опережающими темпами. Путин Путин объяснил, почему пенсионерам не нужно бояться роста тарифов ЖКХ.
Можно обратиться за субсидией.
О ценах на яйца
Рост цен на яйца в России, который уже достиг 40%, должен стабилизироваться в ближайшее время. «Сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — «Я в своё время мог 10 с утра навернуть»: Владимир Путин назвал ошибкой правительства повышение цен на яйца в России.
Президент пообещал исправить ситуацию в ближайшее время.
О вакцине от кори, паротита и краснухи
Недостаток трёхкомпонентной вакцины связан с дефицитом яиц, которые необходимы для её производства. «Всё это будет решено в ближайшее время», — прокомментировал президент.
О состоянии гражданской авиации
Часть самолётов иностранных компаний выкупают российские авиаперевозчики, идёт производство и разработка новой техники, а двигатели в уже имеющихся судах заменяют на отечественные.
«Будет на чём летать специалистам, лётчикам, и будет на чём летать пассажирам», — заверил президент.
Об искусственном интеллекте
По мнению Путина, искусственный интеллект развивается бурными темпами, и остановить это невозможно, а Россия должна стать одним из лидеров в этой сфере.
О своих двойниках
«Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. Этим человеком буду я», — сказал глава РФ, отвечая на видеовопрос своего цифрового двойника.
О новых учебниках истории
Президент считает, что должна быть «какая-то такая фундаментальная государственная версия» учебника для всех российских школьников, а критика и вопросы на эту тему — «нормальное дело».
О российских брендах
«У нас на рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 31%. Нужно всячески способствовать продвижению региональных брендов. Это существенным образом разнообразит рынок, сделаем его насыщенным и более привлекательным для потребителей. У нас в регионах есть чем гордиться», — сказал Путин.
О запрете абортов
На вопрос журналистов, как президент относится к проблемам прерывания нежеланной беременности, глава РФ задал встречный вопрос: «А почему говорят о запретах? Запрета же нет». Он отметил, что такими мерами всё равно не добиться повышения рождаемости, да и о правах женщин забывать тоже нельзя.
О сельхоз продукции
«У Минсельхоза много программ поддержки сельского хозяйства. Из всего объёма помощи, который выделяется государством на поддержку сельскохозяйственной отрасли, 40% идёт на поддержку фермерства», — рассказал президент. Он также отметил, что в текущем году удалось собрать рекордный урожай зерна — 146 млн тонн.
О поставках российского газа в Европу
«Почему мы поставляем в Европу? “Газпром” надёжный партнёр, у него есть контрактные обязательства, он всегда исполнял контрактные обязательства и сейчас исполняет», — сказал Путин.
По мнению президента, то, что Европа недополучает газ — это проблемы партнёров.