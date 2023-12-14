Приведет ли ситуация с выдворением узбекских студентов из Южной Кореи к дипломатическому конфликту? В деле разбираются посольство и полиция

Это произошло несмотря на действующие визы студентов. Их посадили в автобус и доставили в международный аэропорт Инчхон, где пересадили на заранее забронированный рейс, чтобы вернуть на родину.
По данным издания The Hankyoreh, в университете заявили, что студенты добровольно сели на обратный рейс, однако молодые люди рассказали изданию свою версию случившегося: вуз добился того, чтобы насильно депортировать учащихся из Узбекистана.
В тот же день все 22 студента были исключены из университета за непредставление иммиграционных документов, самовольный выезд из общежития, плохое отношение к учебе и действия, не соответствующие ценностям университета.
«Шестого ноября иммиграционная служба Министерства юстиции запросила у студентов справки о банковском балансе, и положение большинства студентов не соответствовало условиям пребывания. Мы боялись, что они сбегут и станут нелегальными иммигрантами», — заявили в университете.
Как уточняется, из-за ожидаемого побега студентов университет был обеспокоен тем, что окажется в невыгодном положении при наборе иностранных студентов в будущем. Студенты, которые были вынуждены покинуть страну, осуждают обращение с ними со стороны университета. Они рассказали изданию, что университет запугивал их, заставляя вернуться домой, пока у них еще действуют визы, — в зависимости от даты въезда в страну они получали студенческие трехмесячные визы, срок действия которых истекал 20 декабря, в официальном конце семестра.
Университет Ханшин позже сообщил студентам, что им будет возвращена оставшаяся стоимость обучения, если они подпишут обязательство, подтверждающее, что добровольно покинули страну.
«Я сел в автобус, потому что меня обманули. Вскоре в автобус вошли охранники, одетые во все черное», — рассказал журналистам один из студентов.
Расследование в отношении университета Ханшин ведет полицейский участок Осана, под юрисдикцией которого находится это дело. Посольство Узбекистана в Сеуле также пытается разобраться в вопросе с университетом и Министерством юстиции и находится в контакте с депортированными студентами и университетом для выяснения обстоятельств.
В свою очередь диппредставительство нашей страны объяснило выдворение узбекских студентов из Южной Кореи тем, что они занимались незаконной трудовой деятельностью и пропускали занятия.
По мнению экспертов, есть опасность, что эта ситуация может привести к дипломатическому конфликту.