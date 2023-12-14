19:51 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Беляков: поставки вооружения и техники Кишиневу вызывает настороженность
Сопредседатель в ОКК от Приднестровья прокомментировал поставки оборудования Нацармии Молдовы из-за рубежа.
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ТИРАСПОЛЬ, 14 дек — Sputnik. Постоянные поставки вооружения и техники армии Молдовы вызывает большую настороженность у Приднестровья. И главный вопрос, который задают в Тирасполе — против кого все это будет направлено? Об этом заявил сопредседатель в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков.
«С кем они собираются воевать, против кого они собираются применять это оружие? Наверное, не против своего населения, не против Украины или Румынии. Говоря о какой-то своей безопасности в военном смысле слова, надо понимать, что, в первую очередь, идет речь о конфронтации, в том числе, возможно, и с Приднестровьем».
Также военным Молдовы представители Международного комитета Красного Креста рассказали о «защите мирного населения в случае вооруженного конфликта», напомнил Беляков.
Он подчеркнул, что миротворческая операция на Днестре — это не просто механизм, который поддерживает безопасность в регионе.
«Кто-то высказывает, что надо это все кем-то и как-то заменить. Конфликтующие стороны сегодня разъединены именно миротворческими силами, то есть военнослужащими в лице воинских частей, подразделений, групп быстрого реагирования, миротворческих постов, военных наблюдателей. Если все это уйдет, кто же это все будет разъединять?», — задался вопросом сопредседатель в ОКК от Приднестровья.
По его словам, мир сохраняется за счет полноценной работы всей миротворческой операции.
«Прекрасно понимаем, что в зоне ответственности миротворческих сил могут оказаться соответствующие подразделения, которые не будут способствовать миру на этой земле. Может быть, кто-то этого хочет? Но мы этого не хотим. Приднестровье всегда было за мир и поддерживает данный формат миротворческой операции», — сказал Беляков журналистам.