Грузии предоставили статус кандидата в Евросоюз

Кроме того, совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, а также анонсировал переговоры с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства». Решение по приглашению страны в союз будет принято после отчета соответствующей комиссии к марту.
В начале ноября Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза. При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 8 сентября заявил, что Грузии нужно выполнить девять из 12 условий для получения статуса кандидата, в том числе страна должна провести реформы в сферах верховенства закона, свободы СМИ, прав человека.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после сентябрьских переговоров с Боррелем заявил, что принятое ЕС в 2022 г. решение об отказе в предоставлении статуса кандидата на вступление в сообщество для Грузии является несправедливым. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта прошлого года.
8 ноября ЕК также рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 г. Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации России.
Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют девять государств: Албания, Молдавия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Сербия, Турция, Украина, Черногория, а теперь и Грузия. Раньше всех статус кандидата на вступление в ЕС получила Турция — в 1999 г. на саммите в Хельсинки. С 2005 г. Анкара ведет официальные переговоры о вступлении в союз, но с тех пор не добилась прогресса.