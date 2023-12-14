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23:23 (мск), источник: © РИА Новости

Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. США по-прежнему ожидают, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине без решения американского конгресса по выделению новых средств, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Источник: Reuters

«Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине», — сообщила она журналистам, подтвердив прежний прогноз американской администрации об исчерпании средств на военную поддержку Киева.

Жан-Пьер отметила, что к этому моменту у Вашингтона «полностью закончатся деньги» в том случае, если конгресс не согласится поддержать запрос президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая дополнительную поддержку Украины.

Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.

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