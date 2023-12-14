Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины

«Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине», — сообщила она журналистам, подтвердив прежний прогноз американской администрации об исчерпании средств на военную поддержку Киева.
Жан-Пьер отметила, что к этому моменту у Вашингтона «полностью закончатся деньги» в том случае, если конгресс не согласится поддержать запрос президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая дополнительную поддержку Украины.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.