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22:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Финляндии предоставят США до 15 районов страны под военные склады и базы

МИД Финляндии сообщил о намерении подписать с США договор Defence Cooperation Agreement (DCA), который позволит американским военным разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в 15 военных районах страны. Рамочное соглашение будет подписано 18 декабря в Вашингтоне.

Источник: AP 2023

Министр обороны подчеркнул, что размещение американских баз и военного контингента не предполагается в Восточной Финляндии — на границе с Россией. По словам министра обороны Антти Хакканена, это было сделано сознательно из «гигиенических соображений».

«Мы сможем покрыть потребности, поскольку в Восточной Финляндии постоянного размещения войск или материалов не будет», — приводит слова господина Хакканена финская газета Helsingin Sanomat.

Также соглашение даст возможность США выделить конкретные территории Финляндии, которые будут предназначены исключительно для американских военных. Им также будет разрешен беспрепятственный въезд в страну.

Рамочное соглашение между странами не предполагает конкретики и не является окончательным. Подробные условия будут отражены в итоговом контракте. После подписания соглашения странами договор должен быть рассмотрен парламентом Финляндии. Предполагается, что договор вступит в силу весной 2024 года. Аналогичные договоры уже подписали Норвегия и Швеция.

Президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джо Байден договорились углублять оборонное сотрудничество еще в 2022 году. 11 августа финский портал Yle сообщил, что США и Финляндия активно обсуждают соглашение DCA.

Александра Горошилова

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