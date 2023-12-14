Власти Финляндии предоставят США до 15 районов страны под военные склады и базы

Министр обороны подчеркнул, что размещение американских баз и военного контингента не предполагается в Восточной Финляндии — на границе с Россией. По словам министра обороны Антти Хакканена, это было сделано сознательно из «гигиенических соображений».
«Мы сможем покрыть потребности, поскольку в Восточной Финляндии постоянного размещения войск или материалов не будет», — приводит слова господина Хакканена финская газета Helsingin Sanomat.
Также соглашение даст возможность США выделить конкретные территории Финляндии, которые будут предназначены исключительно для американских военных. Им также будет разрешен беспрепятственный въезд в страну.
Рамочное соглашение между странами не предполагает конкретики и не является окончательным. Подробные условия будут отражены в итоговом контракте. После подписания соглашения странами договор должен быть рассмотрен парламентом Финляндии. Предполагается, что договор вступит в силу весной 2024 года. Аналогичные договоры уже подписали Норвегия и Швеция.
Президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джо Байден договорились углублять оборонное сотрудничество еще в 2022 году. 11 августа финский портал Yle сообщил, что США и Финляндия активно обсуждают соглашение DCA.