04:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Губернатор Приморья прокомментировал решение Владимира Путина о бойцах ЧВК
Олег Кожемяко поддержал главу страны.
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Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что бойцов частных военных компаний будут приравнивать ко всем правам, как и других участников специальной военной операции. Это решение прокомментировал и губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам главы края, на эту тему поступало много обращений, в том числе и лично ему.
«Очень нужное решение. Ко мне часто поступают обращения от бывших бойцов разных ЧВК. Люди спрашивают о мерах поддержки, льготах. Президент четко обозначил свою позицию по этому поводу — все участники боевых действий должны быть уравнены в правах», — высказался Олег Кожемяко.
Напомним, что в ходе большой прямой линии был затронут и ряд других вопросов касаемо Приморского края. Среди них — «плоские» тарифы на авиаперелеты для дальневосточников, товарооборот с Китаем, продление семейной ипотеки и так далее.
Одной из центральных тем по-прежнему остается СВО. На прямой линии Путин рассказал, когда ждать мира с Украиной, и ожидается ли в ближайшее время мобилизация.