04:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Владимир Путин: «Сбережение народа России — высший национальный приоритет»
Губернатор Хабаровского края прокомментировал Прямую линию с президентом.
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14 декабря президент России Владимир Путин подвел итоги 2023 года и ответил на волнующие всех граждан России вопросы. В ходе «Прямой линии» и Большой пресс-конференции глава государства осветил тему специальной военной операции, стратегические вопросы экономики и социальной сферы, бюджетной и внутренней политики. Затронули и международную повестку.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев высоко оценил итоги 20-й прямой линии.
— Президент подчеркивает: несмотря на санкции и внешнее давление, все изменения ведут к главному — росту доходов и повышению качества жизни людей. Ведь сбережение народа России — это высший национальный приоритет. И лучшее тому доказательство — рост продолжительности жизни. В прошлом году этот показатель достиг почти 72,73 лет с рекордным в истории России темпом — 2,7 года. В 2023-м — это уже 74 года, — сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
— Регион колоссальный! Он захватывает просто, этот Дальний Восток, — подчеркнул Владимир Путин в прямом эфире.
Дальневосточный гектар, Дальневосточная ипотека, Дальневосточный квартал, президентская единая субсидия, режимы ТОР и СПВ, плоские тарифы на авиаперелеты, в том числе, в Москву и Санкт-Петербург — далеко не полный перечень мер, действующих по инициативе Главы государства в ДФО.
— Мы благодарим Владимира Владимировича за разворот страны на Восток и четко следуем заданному курсу! Это позволяет экономике Хабаровского края быть среди лучших в макрорегионе и на 21-м месте в России по объему ВРП на человека. К слову, крупнейший налогоплательщик — Дальневосточная железная дорога. Мы уважаем труд железнодорожников, ценим наше сотрудничество с ДВЖД. В 2024 году обязательно достойно отметим 50-летие БАМа и поблагодарим наших тружеников! — отметил глава региона.
Особое внимание уделялось обсуждению вопросов, связанных со специальной военной операцией. Президент ответил на обращения о правах участников СВО, своевременности и полноте выплат, целях и задачах российских вооруженных сил, актуальной ситуации на фронте.
— Сейчас под руководством Верховного Главнокомандующего идет борьба за будущее страны. В рамках специальной военной операции мы защищаем от неонацизма не только жителей Донбасса и исторически русские земли, но и само право на свободу и независимость! И победа будет за нами! С нами Бог, за нами правда! — заключил Михаил Дегтярев.