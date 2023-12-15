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08:52 (мск), источник: МК.RU Омск

Губернатор Омской области Хоценко после вопроса Путину рассказал о планах расширить трассу

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отреагировал на вопрос омской журналистки Владимиру Путину о расширении участка трассы Тюмень-Новосибирск.

Источник: МК.RU Омск

Журналистку интересовала перспектива расширения магистрали — участок, который проходит через Омскую область сейчас двухполосный. Владимир Путин пообещал поинтересоваться судьбой этого конкретного участка у главы Минтранса России.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко также отреагировал на этот вопрос.

«Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень — Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем Председателя Правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кроме того Виталий Хоценко отметил, что продолжается работа по созданию современного аэропорта в Омской области.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, наш регион в силу географического расположения имеет конкурентные преимущества. Сейчас, когда идёт переориентация экономических интересов страны на восток, Омская область может стать крупным транспортно-логистическим узлом.

Напомним, что ранее Виталий Хоценко пообещал отправить современный переносной комплекс РЭБ в подразделение раненного штурмовика из Омской области. Боец также обратился с вопросом к президенту Владимиру Путину во время проведения прямой линии. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

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