Япония ввела новый пакет санкций против России

С 1 января 2024 года также запрещается импорт из РФ алмазов для непромышленного использования. Российская сторона неоднократно отмечала, что санкции, которые вводит Япония, являются нелегитимными и бьют по интересам самого Токио.
Так, в первый список, предполагающий введение экспортных ограничений, попали 57 промышленных, авиационных, оборонных, судостроительных и исследовательских предприятий и организаций из РФ. Среди них Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, Хабаровский судостроительный завод, Восточная верфь, Завод имени В. А. Дегтярева, Таганрогский завод «Прибой», НПК «Техмаш», Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина и другие. В общей сложности в этом списке сейчас 494 организации.
В отдельный список организаций, чьи активы будут заморожены в случае обнаружения, вошли 43 российские компании и организации. Среди них Юнармия, ЧВК «Патриот», Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова Российской академии наук, входящие в Роскосмос НПО им. С. А. Лавочкина и холдинг «Российские космические системы», Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова и другие. В общей сложности в этом списке сейчас 250 организаций.
35 относящихся к России физлиц также разделены на несколько списков. Так, в основной санкционный список внесены 19 человек. Среди них уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, замминистра обороны Татьяна Шевцова, некоторые представители военного командования, включая генерал-полковника начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Сергея Кузовлева, генерал-полковника Сергея Рудского, генерал-полковника Евгения Никифорова, заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлу Фазлееву, генерального директора агентства «Инфорос» Анастасии Кирилловой и других. Теперь в нем числятся 719 человек. В отдельный список лиц, связанных с Крымом и новыми российскими регионами, вошли 16 человек из этих российских регионов, теперь он насчитывает 327 лиц. Персональные санкции предполагают заморозку активов физлиц в случае обнаружения.
В рамках нового санкционного пакета Япония впервые ввела ограничительные меры против организаций, которые, как полагают в Токио, помогают РФ обходить антироссийские санкции. Эти меры вводятся против семи компаний, которые разделены на два списка. В первом из них, предполагающем экспортные ограничения, две компании из ОАЭ (I JET GLOBAL DMCC и Success Aviation Services), две фирмы из Узбекистана (Alfa Beta Creative LLC и GFK Logistic Asia LLC), по одной из Армении (Tako LLC) и Сирии (I JET GLOBAL DMCC, название идентично подсанкционной компании из ОАЭ). Во втором списке, предполагающем заморозку активов, одна компания — LUMBER MARINE SA из ОАЭ.
Кроме того, министерство экономики, торговли и промышленности объявило, что с 1 января 2024 года будет запрещен импорт российских алмазов, не предназначенных для промышленного использования.