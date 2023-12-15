08:29 (мск), источник: Newslab.ru
Департаменты красноярской мэрии не могут поделить направление туризма
Депутаты красноярского Горсовета обсудили проект внесения изменений в структуры администрации города.
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Он предполагает передачу полномочий по развитию туризма в Красноярске из главного управления молодежной политики в главное управление по физической культуре и спорту.
С докладом перед депутатами выступил глава управления по физкультуре Максим Орешников. Он напомнил, что с 2010 по 2019 годы управление уже курировало сферу туризма, и отметил, что в последнее время внутреннему туризму уделяется больше внимания. Одним из стимулов роста этого направления может стать предстоящее 400-летие Красноярска.
Красспорт, по его словам, уже сейчас много внимания уделяет развитию этого направления работы, но для большей результативности и эффективной подготовки к юбилею города следует передать необходимые полномочия в главное управление по физической культуре и спорту и создать в нем соответствующий отдел по развитию туризма.
У депутатов вызвали вопросы о целесообразности передачи полномочий из одного управления в другое. Также депутаты высказались о возможности создания отдельного структурного подразделения администрации города, занимающегося туризмом, либо передачи таких полномочий департаменту социального развития.
Ни одно из решений (о поддержке проекта либо его отклонении) не было принято. Окончательное решение по этому проекту будет принято на сессии горсовета.