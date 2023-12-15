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08:22 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Радий Хабиров обратится с посланием к Госсобранию Башкирии

19 декабря глава Башкирии Радий Хабиров обратится с посланием к Госсобранию. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что это важное событие для депутатского корпуса.

«В послании глава Башкортостана декларирует приоритеты развития на ближайший год, акцентирует внимание на вызовах времени и первостепенных задачах, стоящих перед всей управленческой командой республики. Тезисы Послания лягут в основу работы парламента в 2024 году и станут ориентиром при планировании законотворческого процесса».

добавил Константин Толкачев

Спикер парламента также добавил, что органы законодательной и исполнительной власти работают в тесной взаимосвязи, благодаря чему инициативы главы республики и правительства оперативно получают эффективное правовое сопровождение.

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