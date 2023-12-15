08:22 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Радий Хабиров обратится с посланием к Госсобранию Башкирии
19 декабря глава Башкирии Радий Хабиров обратится с посланием к Госсобранию. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что это важное событие для депутатского корпуса.
«В послании глава Башкортостана декларирует приоритеты развития на ближайший год, акцентирует внимание на вызовах времени и первостепенных задачах, стоящих перед всей управленческой командой республики. Тезисы Послания лягут в основу работы парламента в 2024 году и станут ориентиром при планировании законотворческого процесса».
Спикер парламента также добавил, что органы законодательной и исполнительной власти работают в тесной взаимосвязи, благодаря чему инициативы главы республики и правительства оперативно получают эффективное правовое сопровождение.