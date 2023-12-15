09:00 (мск), источник: Коммерсантъ
В мэрии Перми может поменяться руководство департамента ЖКХ
Начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков может покинуть должность.
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Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал источник, близкий к мэрии, и подтвердили еще несколько. Кадровое решение может состояться либо до, либо после Нового года, оно связано с переходом чиновника на новое место работы, сообщили собеседники.
В пресс-службе мэрии Перми эти сведения не комментируют, отмечая, что никаких решений насчет главы департамента не принималось и он продолжает работу.
Станислав Баскаков возглавил департамент минувшей осенью, до этого он руководил МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ), которое оказывает услуги по производству и поставке коммунальных ресурсов.