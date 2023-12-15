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10:14 (мск), источник: РИА Крым

Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Крымские предприятия с начала года значительно увеличили объемы производства, в частности судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: AP 2023

«Предприятия судостроения за девять месяцев текущего года увеличили объемы производства в полтора раза. Производство электрического оборудования выросло в 1,7 раз, химической продукции — более чем на четверть. Рост производства строительных материалов составил свыше 10%», — сказал Аксенов в интервью изданию «Коммерсантъ».

В целом, по его словам, крымская промышленность эффективно импортозамещается и работает штатно, а экономика республики стабильна: собственные доходы увеличились на 6,2%, в бюджет поступило почти 70 млрд рублей, снижение объема валового регионального продукта составило 0,1% — это меньше, чем в целом по стране. По итогам года прогнозируется рост ВРП на уровне 2%.

«На сегодня в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого бизнеса — более 205 тысяч, что в 1,3 раза больше, чем год назад. Из них 123 тысячи — это самозанятые. За последние три месяца зарегистрированная безработица фиксируется на самом минимальном уровне — 3,3%, это в два раза ниже, чем в начале 2022 года», — добавил глава региона.

Симферопольский завод «Фиолент» вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы, сообщал ранее Аксенов.

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