Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза — Аксенов

«Предприятия судостроения за девять месяцев текущего года увеличили объемы производства в полтора раза. Производство электрического оборудования выросло в 1,7 раз, химической продукции — более чем на четверть. Рост производства строительных материалов составил свыше 10%», — сказал Аксенов в интервью изданию «Коммерсантъ».
В целом, по его словам, крымская промышленность эффективно импортозамещается и работает штатно, а экономика республики стабильна: собственные доходы увеличились на 6,2%, в бюджет поступило почти 70 млрд рублей, снижение объема валового регионального продукта составило 0,1% — это меньше, чем в целом по стране. По итогам года прогнозируется рост ВРП на уровне 2%.
«На сегодня в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого бизнеса — более 205 тысяч, что в 1,3 раза больше, чем год назад. Из них 123 тысячи — это самозанятые. За последние три месяца зарегистрированная безработица фиксируется на самом минимальном уровне — 3,3%, это в два раза ниже, чем в начале 2022 года», — добавил глава региона.
Симферопольский завод «Фиолент» вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы, сообщал ранее Аксенов.