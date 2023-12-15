Токаев о населении Астаны: Нужно обеспечить работой

Рабочий объезд главы государства значимых объектов Астаны начался с посещения индустриального парка № 1. Здесь ему представили инвестиционный потенциал столицы.
Как доложил заместитель акима города Евгений Глотов, объем валового регионального продукта столицы за первое полугодие составил 4,7 трлн тенге с ростом на 4,1%. В структуру ВРП основной вклад вносит малый и средний бизнес, доля которого составляет более 73%, доля инвестиций в ВРП составляет 11,5%.
На сайте Акорды отмечено, что индустриальный парк № 1 играет особую роль в работе по привлечению инвестиций. Здесь реализуется 100 проектов с общим объемом инвестиций 322 млрд тенге. Парк занимает первое место в республике по объему производства, который достиг 6,7 трлн тенге за весь период функционирования.
Президент подчеркнул, что для развития столицы очень нужны крупные производственные мощности.
Ранее первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов рассказал, как будет развиваться Астана до 2035 года.