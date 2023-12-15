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09:32 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Токаев о населении Астаны: Нужно обеспечить работой

15 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ведущими предприятиями индустриального парка Астаны, сообщает Zakon.kz.

Источник: AP 2023

Рабочий объезд главы государства значимых объектов Астаны начался с посещения индустриального парка № 1. Здесь ему представили инвестиционный потенциал столицы.

Как доложил заместитель акима города Евгений Глотов, объем валового регионального продукта столицы за первое полугодие составил 4,7 трлн тенге с ростом на 4,1%. В структуру ВРП основной вклад вносит малый и средний бизнес, доля которого составляет более 73%, доля инвестиций в ВРП составляет 11,5%.

На сайте Акорды отмечено, что индустриальный парк № 1 играет особую роль в работе по привлечению инвестиций. Здесь реализуется 100 проектов с общим объемом инвестиций 322 млрд тенге. Парк занимает первое место в республике по объему производства, который достиг 6,7 трлн тенге за весь период функционирования.

Президент подчеркнул, что для развития столицы очень нужны крупные производственные мощности.

«Население Астаны растет. В ближайшие годы может достигнуть 1,5−2 млн человек. Поэтому мы должны обеспечить работой жителей и молодежь».

Касым-Жомарт Токаев

Ранее первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов рассказал, как будет развиваться Астана до 2035 года.

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