Главное
Спецоперация на Украине
10:12 (мск), источник: © РИА Новости

К вопросу помощи Украине из бюджета ЕС вернутся в феврале, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 15 дек — РИА Новости. ЕС вернется к вопросу макрофинансовой помощи Украине из своего бюджета на внеочередном саммите в феврале, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: © РИА Новости

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на 2024−2027 год.

«Мне пришлось ветировать 50 миллиардов евро для Украины и связанное с этим изменение бюджета… Мы к этому вернемся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.

В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024−2027 год.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Во Франции восхитились одним высказыванием Путина
Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСбюджетдипломатия