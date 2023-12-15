К вопросу помощи Украине из бюджета ЕС вернутся в феврале, заявил Орбан

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на 2024−2027 год.
«Мне пришлось ветировать 50 миллиардов евро для Украины и связанное с этим изменение бюджета… Мы к этому вернемся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.
В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024−2027 год.