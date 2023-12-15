10:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор Приморья раскрыл, кому на самом деле принадлежит дорогостоящая «Белая Жемчужина»
Олег Кожемяко о судне White Pearl: «Красивая яхта, но точно не моя».
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Информация о покупке губернатором Приморья Олегом Кожемяко дорогостоящей яхты появилась в новостных медиа, признанным иноагентами. Как утверждали источники, стоимость судна White Pearl (название поэтично переводится как «Белая Жемчужина») подбирается к 1,2 миллиарда рублей. Вернувшись из рабочей поездки в КНДР, глава региона прокомментировал скандальные доводы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сообщения об огромной дорогостоящей яхте начали появляться еще в начале декабря. Авторы особенно напирали на то, что яхта приобретена губернатором именно после СВО. Момент был подобран удачный: Олег Кожемяко отправился в КНДР с рабочим визитом и до определенного момента хранил молчание.
«Я читал эти иноагентские помойные сайты о том, что есть яхта. Конечно, красивая, но точно не моя. Она принадлежит моим близким. Мне больше нравятся катера поменьше, которыми можно управлять самому. К тому же, эта яхта была приобретена в 2021 году, если не в 2020-м. Потому очень странно слушать рассуждения о специальной военной операции от этих сайтов. Мы посмотрим на рекламодателей этих иностранных ресурсов, на то, кто их оплачивает. И кто репостит. Эти средства направлены враждебным государством враждебным СМИ», — рассказал Олег Николаевич.
Он также добавил, что это не последняя подобная ситуация. На фоне выборов, а также побед российских бойцов на украинском направлении, определенные политические силы будут пытаться вывернуть все в свою пользу.
Отдельно губернатор напомнил, что он, вероятно, один из первых крупных предпринимателей региона. Первое дело он с товарищами открыл еще в 1987 году, в формате студенческого кооператива. Семья Олега Николаевича, например, сын Никита, также активно занимаются бизнесом. Сам чиновник, начав политическую карьеру, передал дела.
Напомним, ранее «КП» рассказывала об итогах поездки губернатора в КНДР. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах спорта и экономики.