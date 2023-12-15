Новая аномалия в Спасске: местные единороссы берут пример с КПРФ

Проблема в том, что г-н Колот сначала написал заявление об уходе с 16 октября, а потом передумал и решил уйти пораньше — с 6-го. Депутаты удовлетворили его первоначальное заявление с 16 октября, ссылаясь на невозможность отозвать первоначальное заявление. По мнению истца, депутаты должны были рассмотреть последнее поступившее заявление, по которому глава уведомил депутатов о сложении с себя полномочий 6 октября. Дело в том, что в администрации на основании этого заявления Андрея Колота день в день рассчитали, сделали ему запись в трудовой книжке, и с 6 октября стали считать и.о. главы Константина Патрушева.