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Новая аномалия в Спасске: местные единороссы берут пример с КПРФ

Районные депутаты ответили на упреки в попытках провалить принятие бюджета.
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Источник: Reuters

Депутаты Спасской районной думы отреагировали на замечание губернатора Приморья по поводу политической конфронтации в муниципалитете между администрацией и представительным органом. Руководство райдумы заявило, что конструктивно работает над бюджетным процессом — в отличие от местных депутатов «Единой России», которые не голосуют по бюджету, игнорируя заседания, сообщает ИА PrimaMedia.

На прошлой неделе политический конфликт в Спасском районе, где наблюдается противостояние между думой и районной администрацией, впервые прокомментировал губернатор Олег Кожемяко. 7 декабря на 42-й конференции приморской «Единой России» он упрекнул «Партию дела», под чьим контролем, как считается, находится дума, в дестабилизации ситуации.

«Надо давать отпор всем тем попыткам занять депутатское место тем, кто потом проваливают бюджетную политику, устраивают процессы, как сегодня в Спасском районе происходит, когда там “Партия дела” дезавуировала всю работу органов власти. Все ходят, смотрят, улыбаются. Этого допускать не надо. Страдают район, люди, которые там живут и работают. Таких вещей допускать нельзя, сразу пресекать», — заявил Олег Кожемяко.

Буквально на следующий день, декабря, в Думе Спасского района прошло заседание, на котором депутаты рассматривали проект бюджета на 2024 год, а также вносили правки в бюджет-2023. Еще одним решением стало возвращение Константина Патрушева на должность и.о. главы, которому в середине ноября Дума вынесла вотум недоверия за «отсутствие конструктивного взаимодействия с Думой». Вместо него тогда на и.о. главы депутаты назначили заместителя главы Светлану Черевикову.

Как пояснил ИА PrimaMedia спикер Спасской районной думы, лидер Приморского отделения «Партии дела» Всеволод Ию, депутаты вынуждено приняли новое кадровое решение, чтобы избежать проблем с принятием и подписанием нормативных документов, в том числе по бюджету.

«Когда назначили (и.о. главы — ред.) Черевикову, мы рассчитывали, что она приступит к работе. Но она демонстративно отказалась. Документы, которые принимает дума, должен подписывать или глава, или и.о. Мы вынуждены были нашим решением вновь назначить Патрушева. Мы работаем с точки зрения логики и разумности», — отметил Всеволод Ию.

Он не согласился с тезисом о попытках сорвать прохождение бюджета.

«Я не первый год депутат, с 2005 по 2010 год уже был председателем Думы, и знаю, чем чревато непринятие бюджета. У нас даже в самых бредовых фантазиях не было мысли не принимать бюджет. Мы его приняли, естественно», — рассказал Ию.

В то же время, он упрекнул местных депутатов от «Единой России» в противодействии. Если на краевом уровне КПРФ регулярно не поддерживает проект бюджета (за что сейчас решили называть в СМИ поименно «подрывников»), то в Спасском районе так себя ведут избранцы «партии власти», прогуливая заседания. На заседании 8 декабря райдуме едва удалось преодолеть кворум — в нем приняли участие девять депутатов из 15. Отсутствовали депутаты «Единой России» и самовыдвиженцы.

«Почему-то на принятие бюджета — мы уже дважды принимали изменения в бюджет и принимали бюджет на следующий год — единороссы не пришли. В публичном пространстве объявляют, что мы пытаемся “дезавуировать” работу администрации. Но ни “Партия дела”, ни коммунисты, ни ЛДПР не прогуливают заседания. Практически в полном составе всегда на них ходят. Наши некоторые единороссы позволяют себе чуть ли не по полгода не ходить», — сообщил спикера корр. ИА PrimaMedia.

Зампред Думы Спасского района Вячеслав Гнездилов (ЛДПР) подтвердил, что эти депутаты также не участвовали в работе комиссий по проекту бюджета на следующий год. Он привел статистику посещений, согласно которой один из депутатов «Единой России» Евгений Марченко за год пропустил 7 из 15-ти заседаний Думы, второй депутат — экс-спикер райдумы Хачик Шагинян — принял участие только в работе 5-ти из 15-ти заседаний.

Похожая ситуация, по его словам, наблюдается и с дисциплиной некоторых самовыдвиженцев. Самым злостным прогульщиком, наряду с бывшим председателем, является депутат Максим Ягодинец, посетивший за 2023 год только три заседания. Буквально в октябре из-за прогулов одного депутата-самовыдвиженца лишили мандата (другим основанием стало то, что нардеп также не сдал декларацию).

По мнению Ию, «на территории Спасского района искусственно создается кризисная ситуация, чтобы потом губернатор приезжал и в ручном режиме решал вопросы».

Добавим, что Дума в Спасском районе неоднородная. Ни у одной партии нет большинства. По итогам выборов 2021 года больше всего мандатов оказалось у «Партии дела» — пять мест из 15. Представитель «Партии дела» Всеволод Ию возглавляет представительный орган. У КПРФ, ЛДПР и «Единой России» по два мандата. Также в Думу прошли четыре самовыдвиженца.

Конфликт между местными Думой и администрацией разгорелся еще в октябре, после ухода ныне арестованного Андрея Колота с поста главы района и назначения исполняющим обязанности главы Константина Патрушева — ставленника мэра Спасска-Дальнего Олега Митрофанова. Отношения с ним у депутатов не сложились с самого начала. Одним из показателей стал иск нового и.о. главы об отмене решения Думы о досрочном прекращении полномочий главы с 16 октября.

Проблема в том, что г-н Колот сначала написал заявление об уходе с 16 октября, а потом передумал и решил уйти пораньше — с 6-го. Депутаты удовлетворили его первоначальное заявление с 16 октября, ссылаясь на невозможность отозвать первоначальное заявление. По мнению истца, депутаты должны были рассмотреть последнее поступившее заявление, по которому глава уведомил депутатов о сложении с себя полномочий 6 октября. Дело в том, что в администрации на основании этого заявления Андрея Колота день в день рассчитали, сделали ему запись в трудовой книжке, и с 6 октября стали считать и.о. главы Константина Патрушева.

Спасский районный суд, впрочем, постановлением от 23 ноября признал действия Думы правомерными, и в удовлетворении иска и.о. главы отказал.

Под угрозой срыва оказался и конкурс на должность мэра Спасского района. По словам депутатов, они провели все процедурные мероприятия и определили свою половину конкурсной комиссии. Вторую половину должны оформить кураторы внутренней политики региона, но предложений от них пока не поступало и не поступило до сих пор.

Спасский кейс осложняется длительным противостоянием «город-район», в котором местные элиты решают вопрос, кто из них главнее, а также возникшим промежутком междуцарствия в приморском внутриполе: курирующий блок вице-губернатор Антон Волошко перешел в депутаты ЗС ПК, а его преемник в правительстве края еще официально не объявлен. Эксперты считают успокоение территории пробой пера для будущего «политического» вице-губернатора.