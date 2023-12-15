Новая аномалия в Спасске: местные единороссы берут пример с КПРФ

Депутаты Спасской районной думы отреагировали на замечание губернатора Приморья по поводу политической конфронтации в муниципалитете между администрацией и представительным органом. Руководство райдумы заявило, что конструктивно работает над бюджетным процессом — в отличие от местных депутатов «Единой России», которые не голосуют по бюджету, игнорируя заседания, сообщает ИА PrimaMedia.
На прошлой неделе политический конфликт в Спасском районе, где наблюдается противостояние между думой и районной администрацией, впервые прокомментировал губернатор Олег Кожемяко. 7 декабря на 42-й конференции приморской «Единой России» он упрекнул «Партию дела», под чьим контролем, как считается, находится дума, в дестабилизации ситуации.
«Надо давать отпор всем тем попыткам занять депутатское место тем, кто потом проваливают бюджетную политику, устраивают процессы, как сегодня в Спасском районе происходит, когда там “Партия дела” дезавуировала всю работу органов власти. Все ходят, смотрят, улыбаются. Этого допускать не надо. Страдают район, люди, которые там живут и работают. Таких вещей допускать нельзя, сразу пресекать», — заявил Олег Кожемяко.
Как пояснил ИА PrimaMedia спикер Спасской районной думы, лидер Приморского отделения «Партии дела» Всеволод Ию, депутаты вынуждено приняли новое кадровое решение, чтобы избежать проблем с принятием и подписанием нормативных документов, в том числе по бюджету.
«Когда назначили (и.о. главы — ред.) Черевикову, мы рассчитывали, что она приступит к работе. Но она демонстративно отказалась. Документы, которые принимает дума, должен подписывать или глава, или и.о. Мы вынуждены были нашим решением вновь назначить Патрушева. Мы работаем с точки зрения логики и разумности», — отметил Всеволод Ию.
Он не согласился с тезисом о попытках сорвать прохождение бюджета.
«Я не первый год депутат, с 2005 по 2010 год уже был председателем Думы, и знаю, чем чревато непринятие бюджета. У нас даже в самых бредовых фантазиях не было мысли не принимать бюджет. Мы его приняли, естественно», — рассказал Ию.
В то же время, он упрекнул местных депутатов от «Единой России» в противодействии. Если на краевом уровне КПРФ регулярно не поддерживает проект бюджета (за что сейчас решили называть в СМИ поименно «подрывников»), то в Спасском районе так себя ведут избранцы «партии власти», прогуливая заседания. На заседании 8 декабря райдуме едва удалось преодолеть кворум — в нем приняли участие девять депутатов из 15. Отсутствовали депутаты «Единой России» и самовыдвиженцы.
«Почему-то на принятие бюджета — мы уже дважды принимали изменения в бюджет и принимали бюджет на следующий год — единороссы не пришли. В публичном пространстве объявляют, что мы пытаемся “дезавуировать” работу администрации. Но ни “Партия дела”, ни коммунисты, ни ЛДПР не прогуливают заседания. Практически в полном составе всегда на них ходят. Наши некоторые единороссы позволяют себе чуть ли не по полгода не ходить», — сообщил спикера корр. ИА PrimaMedia.
Похожая ситуация, по его словам, наблюдается и с дисциплиной некоторых самовыдвиженцев. Самым злостным прогульщиком, наряду с бывшим председателем, является депутат Максим Ягодинец, посетивший за 2023 год только три заседания. Буквально в октябре из-за прогулов одного депутата-самовыдвиженца лишили мандата (другим основанием стало то, что нардеп также не сдал декларацию).
По мнению Ию, «на территории Спасского района искусственно создается кризисная ситуация, чтобы потом губернатор приезжал и в ручном режиме решал вопросы».
Добавим, что Дума в Спасском районе неоднородная. Ни у одной партии нет большинства. По итогам выборов 2021 года больше всего мандатов оказалось у «Партии дела» — пять мест из 15. Представитель «Партии дела» Всеволод Ию возглавляет представительный орган. У КПРФ, ЛДПР и «Единой России» по два мандата. Также в Думу прошли четыре самовыдвиженца.
Конфликт между местными Думой и администрацией разгорелся еще в октябре, после ухода ныне арестованного Андрея Колота с поста главы района и назначения исполняющим обязанности главы Константина Патрушева — ставленника мэра Спасска-Дальнего Олега Митрофанова. Отношения с ним у депутатов не сложились с самого начала. Одним из показателей стал иск нового и.о. главы об отмене решения Думы о досрочном прекращении полномочий главы с 16 октября.
Проблема в том, что г-н Колот сначала написал заявление об уходе с 16 октября, а потом передумал и решил уйти пораньше — с 6-го. Депутаты удовлетворили его первоначальное заявление с 16 октября, ссылаясь на невозможность отозвать первоначальное заявление. По мнению истца, депутаты должны были рассмотреть последнее поступившее заявление, по которому глава уведомил депутатов о сложении с себя полномочий 6 октября. Дело в том, что в администрации на основании этого заявления Андрея Колота день в день рассчитали, сделали ему запись в трудовой книжке, и с 6 октября стали считать и.о. главы Константина Патрушева.
Под угрозой срыва оказался и конкурс на должность мэра Спасского района. По словам депутатов, они провели все процедурные мероприятия и определили свою половину конкурсной комиссии. Вторую половину должны оформить кураторы внутренней политики региона, но предложений от них пока не поступало и не поступило до сих пор.
Спасский кейс осложняется длительным противостоянием «город-район», в котором местные элиты решают вопрос, кто из них главнее, а также возникшим промежутком междуцарствия в приморском внутриполе: курирующий блок вице-губернатор Антон Волошко перешел в депутаты ЗС ПК, а его преемник в правительстве края еще официально не объявлен. Эксперты считают успокоение территории пробой пера для будущего «политического» вице-губернатора.