10:49 (мск), источник: АиФ Самара
В Самарскую области в ближайшее время привезут вакцины от кори
Об этом сообщил Минздрав Самарской области.
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14 декабря на пресс-конференции президента России Владимиру Путину поступили жалобы на отсутствие вакцины от кори в Самарской области, который длится уже более четырех месяцев.
В ответ на обращение главы государства в Министерстве здравоохранения Самарской области разъяснили, что поставка вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита в регионе осуществляется централизованно в рамках федеральных поставок.
В первом полугодии в самарские больницы поступило более семи тысяч доз тривакцины и четыре тысячи семьсо доз моновакцины от кори. Также за счет средств областного бюджета было закуплено порядка сорокчерыте тысячи доз моновакцины для профилактики кори.
Несмотря на то, что в ведомстве прямо на поставленный президенту вопрос не ответили, они заверили, что в ближайшее время ожидаются новые поступления вакцины от кори в регион.
Напомним, что Дмитрий Игоревич Азаров заявил, что все вопросы, поступившие к президенту на прямой линии будут обязательно проработаны и решены. Он также поблагодарил земляков за активность и участие в жизни Самарского края. Все вопросы будут закрыты в кратчайшие сроки.