10:43 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Япония ввела санкции против компаний из Беларуси
Япония расширила санкции против Беларуси.
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Стало известно, что власти Японии ввели новые санкции против компаний из Беларуси и России и других стран, сообщает Sputnik Беларусь.
Новый санкционный пакет, включает рестрикции в отношении Минобороны Беларуси, КГБ и его подразделения «Альфа», компаний JSC Integral, 140 ремонтного завода и 558 авиаремонтного завода. Также японские санкции введены против 2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения, ОАО «АГАТ-Систем», Агат — электромеханического завода, АТЕ-инжиниринга, холдинга БелОМО, ГВТУП «Белспецвнештехники», Белтехэкспорта, BSVT-новых технологий, Кидма тек, Минотор-Сервиса, Минского завода колесных тягачей, КБ Радара, «Оборонных инициатив», Трансавиаэкспорта, «Электрона» и других компаний.
Кроме того, Япония заморозила активы и ввела ограничения по транзакциям для белорусских банков Белагропромбанк, Банк Дабрабыт и Банк развития.
Ранее Япония наложила санкции на 25 белорусских компаний и Внутренние войска МВД.
А недавно стало известно, что Япония проведет онлайн-саммит G7 с участием соседней с Беларусью Украины.
Тем временем ЕС решил начать переговоры о вступлении в Союз Украины и Молдовы. Но Венгрия заблокировала выделение €50 млрд помощи ЕС соседней Украине.