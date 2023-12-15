10:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Студентка из Нижнего Новгорода сопровождала Путина на выставке «Россия»
Елизавета Юдина является студенткой второго курса НГЛУ.
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Студентка нижегородского вуза Елизавета Юдина сопровождала президента Владимира Путина на выставке «Россия» (12+). Об этом сообщила пресс-служба НГЛУ.
Как отмечается, студенты-активисты мультикультурного волонтерского центра «iVo-LUNN-teer» НГЛУ им. Н. А. Добролюбова с ноября 2023 года по апрель 2024 года работают на выставке-форум ВДНХ, которая проходит в Москве. В выставке участвуют все 89 регионов страны.
В рамках Форума гражданского участия «Мы вместе» площадку посетил Президент РФ. Глава страны ознакомился с мультимедийной инсталляцией «Достижения России», пространствами «Движение Первых», а также посетил тематические павильоны.
Студентка второго курса направления подготовки «Педагогическое образование» Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии НГЛУ Елизавета Юдина сопровождала Президента РФ в составе группы организаторов.
Ректор НГЛУ профессор Жанна Никонова отметила, что это большая честь для вуза, а также шанс один на миллион для студентки.