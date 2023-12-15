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10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Студентка из Нижнего Новгорода сопровождала Путина на выставке «Россия»

Елизавета Юдина является студенткой второго курса НГЛУ.

Студентка нижегородского вуза Елизавета Юдина сопровождала президента Владимира Путина на выставке «Россия» (12+). Об этом сообщила пресс-служба НГЛУ.

Как отмечается, студенты-активисты мультикультурного волонтерского центра «iVo-LUNN-teer» НГЛУ им. Н. А. Добролюбова с ноября 2023 года по апрель 2024 года работают на выставке-форум ВДНХ, которая проходит в Москве. В выставке участвуют все 89 регионов страны.

В рамках Форума гражданского участия «Мы вместе» площадку посетил Президент РФ. Глава страны ознакомился с мультимедийной инсталляцией «Достижения России», пространствами «Движение Первых», а также посетил тематические павильоны.

Студентка второго курса направления подготовки «Педагогическое образование» Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии НГЛУ Елизавета Юдина сопровождала Президента РФ в составе группы организаторов.

Ректор НГЛУ профессор Жанна Никонова отметила, что это большая честь для вуза, а также шанс один на миллион для студентки.

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