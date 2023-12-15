В России утвердили порядок уничтожения всех видов беспилотников

Для защиты московских аэропортов от беспилотников правительство области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. По словам генерального директора центра Дмитрия Кузякина, защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Также в Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак с помощью смс-оповещения и камер видеонаблюдения. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что российские технические специалисты смогут в короткие сроки найти решения для обеспечения безопасности городов, пишет Ура.ру.