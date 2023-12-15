Суд лишил гражданства России двоих мужчин, не вставших на воинский учет

Накануне московское управление Следственного комитета попросило МВД лишить приобретенного российского гражданства семерых осужденных за различные преступления, в том числе за уклонение от военной службы (ст. 328 УК). За день до этого, 13 декабря, МВД сообщило о лишении приобретенного российского гражданства двоих «приезжих», которых судили по статье о незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК).