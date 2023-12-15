Чиновников Волгоградской области отправили к фермеру после его вопроса Путину

После того, как фермер Дмитрий Панин из хутора Серебрянский задал свой вопрос про поддержку фермеров и отсутствие дороги на прямой линии президенту Владимиру Путину, больших чиновников Волгоградской области отправили решать проблемы в Алексеевский район. Руководители профильных ведомств, отвечающих за сельское хозяйство и дороги, будут на месте разбираться в ситуации.
— Губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым даны поручения профильным органам исполнительной власти региона выехать в Алексеевский район, — сообщили в администрации региона. — Руководители на месте оценят ситуацию, изложенную в обращении главы одного из аграрных предприятий.
Сам фермер уже и не рад обрушившейся на него славе. Дорогой, которую никак не сделают, заинтересовался и следственный комитет. Так что хуторян ожидает множество проверок.
Напомним, на прямой линии президента 14 декабря 2023 года было два включения из Волгоградской области. Вопрос про роботов Путину задала 8-летняя школьница Арина. Ответ президента «Бабушку никто не заменит» уже стал мемом.