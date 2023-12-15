Чиновников Волгоградской области отправили к фермеру после его вопроса Путину

После того, как фермер Дмитрий Панин из хутора Серебрянский задал свой вопрос про поддержку фермеров и отсутствие дороги на прямой линии президенту Владимиру Путину, больших чиновников Волгоградской области отправили решать проблемы в Алексеевский район. Руководители профильных ведомств, отвечающих за сельское хозяйство и дороги, будут на месте разбираться в ситуации.