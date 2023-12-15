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11:01 (мск), источник: ТАСС

Новое правительство Аргентины планирует сменить посла в России

По словам главы аргентинского МИД Дианы Мондино, помимо посла в РФ, будут заменены главы диппредставительств в Ватикане, Великобритании, Индии, Франции и Эфиопии.

Источник: AP 2023

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины планирует сменить послов в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщила газета La Nacion.

«Я прошу вас подготовить проект о переводе чрезвычайного и полномочного посла в РФ Эдуардо Антонио Суайна в МИД», — отмечается в распоряжении главы аргентинского МИД Дианы Мондино в адрес кадрового департамента ведомства, копию которого приводит газета.

Как следует из указа Мондино, помимо посла Аргентины в России, будут заменены главы диппредставительств республики в Ватикане, Великобритании, Индии, Франции и Эфиопии, а также при ООН в Нью-Йорке и международных организациях в Женеве.

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