Президент Уганды пригласил Лукашенко в Кампалу

«Руководитель Уганды с теплотой вспомнил свой визит в Республику Беларусь (Мусевени приезжал в Минск в 2000 году — Sputnik) и встречу с главой белорусского государства. Отметил, что с удовольствием примет в Уганде президента Беларуси А. Г. Лукашенко», — сообщили в МИД Беларуси.