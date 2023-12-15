Президент Уганды пригласил Лукашенко в Кампалу

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко посетить страну с визитом, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Накануне Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Павел Взяткин вручил верительные грамоты президенту Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Уганды, в том числе в области экономики и развития договорно-правовой базы.
«Руководитель Уганды с теплотой вспомнил свой визит в Республику Беларусь (Мусевени приезжал в Минск в 2000 году — Sputnik) и встречу с главой белорусского государства. Отметил, что с удовольствием примет в Уганде президента Беларуси А. Г. Лукашенко», — сообщили в МИД Беларуси.
В ходе церемонии вручения верительных грамот состоялась беседа посла Беларуси с главой МИД Уганды Одонго Джедже Абубахаром, в ходе которой дипломаты согласовали планы совместной работы.