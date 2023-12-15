Главное
Спецоперация на Украине
11:56 (мск), источник: ТАСС

МИД КНР: продвижение НАТО в Азию подорвет региональный мир и стабильность

Официальный представитель ведомства Мао Нин напомнила, что отношения между Россией и Китаем выходят за рамки модели военно-политического альянса периода холодной войны.

Источник: AP 2023

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Расширение деятельности Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе привнесет в него нестабильность. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова президента России Владимира Путина о планах проникновения НАТО в азиатский регион.

«Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, не соответствует позиционированию НАТО как региональной оборонительной военной организации, — заявила Мао Нин. — Это только привнесет блоковое противостояние в Азию и подорвет региональный мир и стабильность». Она напомнила, что отношения между РФ и КНР выходят за рамки модели военно-политического альянса периода холодной войны. «В этом заключается существенное отличие от Североатлантического альянса, который сколачивает маленькие группы и занимается блоковой конфронтацией», — добавила она.

14 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии и пресс-конференции, заявил, что Москва видит попытки Запада переключить деятельность НАТО в сторону азиатского направления, что явно выходит за рамки уставных целей Североатлантического альянса. Москва и Пекин, в отличие от Запада, не создают никакие военно-политические блоки, указал он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ни немцам, ни нашим союзникам не удалось после ВОВ создать столь же эффективные снаряды
Тогда полковник сказал мне: "Мы надеемся, что, может быть, когда-нибудь Россия изменится и вы вернетесь"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО