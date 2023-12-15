Куйвашев собрал совещание после жалобы свердловчанина Путину

«Куйвашев по видеоконференцсвязи переговорил с главой округа Натальей Мельчаковой (не ответила на звонок корреспондента — прим.ред.), ее заместителями и с депутатским корпусом. Акцент в разговоре ставился на том, что накануне старта президентской кампании не нужно создавать конфликтных ситуаций на территории. И если люди пишут жалобы, даже находящиеся вне компетенции адресата, то все равно нужно оперативно их отрабатывать, писать понятные людям ответы по существу», — сказал источник в региональном правительстве.
О проблемах с медициной в Рефтинском Путину 14 декабря сообщил экс-депутат местной думы Егор Перминов. Он заявил, что власти занимаются благоустройством, но якобы забыли о том о больнице, где нет врачей и современного ремонта. Путин обещал разобраться. Куйвашев мгновенно отправил в учреждение профильного министра Андрея Карлова: тот провел совещание с главврачом Игорем Брагиным. Прибывшим на место журналистам они пообещали, что здание отремонтируют.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный департамент информполитики. В ведомстве опровергли сам факт проведения такого совещания.