Куйвашев собрал совещание после жалобы свердловчанина Путину

«Куйвашев по видеоконференцсвязи переговорил с главой округа Натальей Мельчаковой (не ответила на звонок корреспондента — прим.ред.), ее заместителями и с депутатским корпусом. Акцент в разговоре ставился на том, что накануне старта президентской кампании не нужно создавать конфликтных ситуаций на территории. И если люди пишут жалобы, даже находящиеся вне компетенции адресата, то все равно нужно оперативно их отрабатывать, писать понятные людям ответы по существу», — сказал источник в региональном правительстве.