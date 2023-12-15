Венгрия заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро.
«Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после тщательной подготовки», — написал он на своей странице в X (бывшая Twitter).
Позже, в эфире радио Kossuth Орбан пояснил, что выделение макрофинансовой помощи из бюджета ЕС вредило бы интересам Венгрии.
«Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС само по себе еще не вредит венгерским национальным интересам, у нас будет возможность вмешаться позже», — сказал венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия не стала препятствовать странам-членам принять решение о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз, окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран.
При этом выделение денег Украине из бюджета ЕС, по его словам, «не в интересах» Будапешта, потому что в таком случае Киеву пришлось бы отдать часть денег из общего бюджета, причитающихся Венгрии.