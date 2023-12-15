Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об «Играх будущего»

Государственная дума приняла законопроект об «Играх будущего» во втором и сразу третьем чтениях. Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани в 2024 году. В документе окончательно закреплены цели соревнований, полномочия организаторов, а также другие необходимые положения для их проведения.