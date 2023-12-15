В заксобрании Пермского края появился новый депутат

Ранее URA.RU рассказывало, что пермское реготделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» решило передать мандат Ильи Лисняка директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву. Агентство подробно рассказывало о личности нового депутата. Илью Лисняка лишили мандата в конце ноября. Ранее он уехал из России после возбуждения уголовного дела.