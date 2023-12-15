Иран ввел безвизовый режим для граждан Узбекистана

Эзатолла Заргами также сообщил, что министерство культурного наследия предложило бесплатные визы для 60 стран, но правительство одобрило эту меру только для 33 из них. «Это решение является посланием мировому сообществу, которое демонстрирует готовность Ирана приветствовать гостей со всего мира и предоставить им оптимальные возможности для удобного и приятного отдыха», — подчеркнул министр.