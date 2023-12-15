Иран ввел безвизовый режим для граждан Узбекистана

Напомним, что намерения о введении безвизового режима с Узбекистаном иранский министр туризма, культурного наследия и ремесел Эзатолла Заргами высказывал на встрече с министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азизом Абдухакимовым, которая состоялась в октябре 2023 года в Самарканде.
Накануне Эззатулла Заргами сообщил, что кабинет министров Ирана в одностороннем порядке одобрил отмену визового режима с 33 странами, и добавил, что Иран намерен открыть двери страны для всего мира.
Эзатолла Заргами также сообщил, что министерство культурного наследия предложило бесплатные визы для 60 стран, но правительство одобрило эту меру только для 33 из них. «Это решение является посланием мировому сообществу, которое демонстрирует готовность Ирана приветствовать гостей со всего мира и предоставить им оптимальные возможности для удобного и приятного отдыха», — подчеркнул министр.
Помимо Узбекистана в списке стран, с которыми открыт безвизовый режим — ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, Индия, Россия, Ливан, Кыргызстан, Таджикистан, Тунис, Мавритания, Танзания, Зимбабве, Маврикий, Сейшельские острова, Индонезия, Бруней, Япония, Сингапур, Камбоджа, Малайзия, Вьетнам, Бразилия, Перу, Куба, Мексика, Венесуэла, Босния и Герцеговина, Сербия, Хорватия и Беларусь.