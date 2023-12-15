Оппозиция потребовала заслушать главу Минздрава Молдовы в парламенте

«Мы все видим, что происходит с медсистемой страны, а именно происходит то ли ликвидация, то ли объединение, то ли насильное объединение — сложно сказать, потому что Минздрав общается с медперсоналом этих больниц через брифинги и соцсети. Речь идет о нашумевшем постановлении правительства касательно так называемого объединения, но на самом деле мы понимаем, что это больше ликвидация двух столичных медучреждений», — сказал депутат Владимир Односталко.