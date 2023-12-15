Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, когда канцлер Австрии вышел из зала

12-й пакет санкций может затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО. Планируется запретить экспорт российских алмазов и ювелирных изделий из них с 1 января 2024 года. Под ограничения также может подпасть 120 юридических и физических лиц.