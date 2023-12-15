Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, когда канцлер Австрии вышел из зала

По словам собеседников издания, это было совпадение, так как Нехаммер выходил на разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в шенгенскую зону. Ранее власти Австрии сняли технические возражения против 12-го пакета санкций.
Politico отмечает, что ранее во время переговоров о вступлении Украины в Евросоюз голосование пропускал премьер-министр Австрии Виктор Орбан. По информации издания, канцлер Германии Олаф Шольц убедил его покинуть зал заседаний, чтобы единогласно принять решение без него.
12-й пакет санкций может затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО. Планируется запретить экспорт российских алмазов и ювелирных изделий из них с 1 января 2024 года. Под ограничения также может подпасть 120 юридических и физических лиц.
Петр Бузлаев