Токаев посетил построенную на деньги коррупционеров школу в Астане

«Робототехника — перспективная сфера. Я поддерживаю вас. Сейчас в мире, в том числе и в Казахстане, большой акцент делается на искусственный интеллект. Это очень важное направление. В будущем искусственный интеллект будет применяться во всех сферах. Уверен, что Казахстан должен быть передовой страной в этом деле», — сказал Касым-Жомарт Токаев учащимся гимназии.