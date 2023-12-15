Голосовать можно даже ночью: как в Свердловской области пройдут выборы президента 2024

2. В рамках проекта «Мобильный избиратель» можно проголосовать, где вам удобно. Для этого нужно заранее подать заявление в Территориальную избирательную комиссию, либо через Многофункциональный центр (МФЦ) с 29 января по 11 марта; в электронном виде через портал Госуслуг, заявку нужно отправить перепроверить с 29 января до 11 марта. Либо лично обратиться в Участковую избирательную комиссию с 6 по 11 марта.