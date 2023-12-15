Голосовать можно даже ночью: как в Свердловской области пройдут выборы президента 2024

В 2024 году президента будем выбирать на протяжении трех дней — 15, 16 и 17 марта. Проголосовать можно не только лично на избирательном участке, но и через Интернет при помощи собственной учетной записи на портале Госуслуг. В Сети проголосовать можно будет даже ночью.
В Екатеринбурге и Свердловской области в дни выборов двери для избирателей откроют 2 446 избирательных участков (25 246 специалистов), 1 858 из них оборудованы пандусами и кнопками вызова для людей с ограниченными возможностями. Большую часть пунктов для голосования разместят на первых этажах зданий: 2 124 участка (86,8% от общего числа). Все работники избирательных участков получат значок и бейдж, сами участки украсят символикой.
В Свердловской области для выборов Президента РФ в 2024 году задействуют 81 территориальная избирательная комиссия, в которой трудятся 774 специалиста. В дни выборов откроют 37 временных избирательных участков: 31 — в медицинских учреждениях, 4 — в СИЗО, 2 — на вокзалах, и даже в аэропорту Кольцово.
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ.
С 17 февраля по 7 марта члены избирательных комиссий будут проводить поквартирный и подомовой обход в рамках проекта «Информ УИК», во время которого расскажут о способах голосования. Напомним о них и мы.
1. Лично на своем избирательном участке по месту жительства с паспортом.
2. В рамках проекта «Мобильный избиратель» можно проголосовать, где вам удобно. Для этого нужно заранее подать заявление в Территориальную избирательную комиссию, либо через Многофункциональный центр (МФЦ) с 29 января по 11 марта; в электронном виде через портал Госуслуг, заявку нужно отправить перепроверить с 29 января до 11 марта. Либо лично обратиться в Участковую избирательную комиссию с 6 по 11 марта.
3. Дистанционное электронное голосование. Решение об этом примет Центральная избирательная комиссия РФ.
В случае, если ЦИК одобрит этот способ голосования, то заявление можно будет подать с период с 29 января до полуночи 11 марта через Гоуслуги. Голосовать можно будет с 8 часов утра 15 марта до 20 часов 17 марта, включая ночь.
4. Голосование на дому. В этом случае нужно подать заявление в УИК лично, либо через представителя не позднее 14 часов последнего дня голосования. К вам придут с 8 до 20 часов в один из трех дней, определенных для голосования.
— На избирательных участках организуют видеонаблюдение, а на портале Госуслуг избиратели смогут оценить работу УИК при помощи специального опроса, — рассказывает председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. — Наша общая задача: организовать выборы в полном соответствии с действующим законодательством.
ДНЯ ТИШИНЫ НЕ БУДЕТ.
Не позднее 27 декабря для участия в выборах выдвигаются кандидаты-самовыдвиженцы, не позднее 1 января — кандидаты, которых выдвигают партии. У Центральной избирательной комиссии будет пять дней для рассмотрения каждой заявки.
Самовыдвиженцы должны собрать для участия в выборах президента не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи подписей в каждом регионе. Кандидатам от партий достаточно собрать не менее 100 тысяч подписей, не более 2,5 тысячи подписей от региона. Сделать это нужно до конца января.
Кандидат в президенты должен быть старше 35 лет, 25 из них он должен проживать в России. У него не должно быть двойного гражданства или вида на жительство в другой стране.
Агитация в средствах массовой агитации будет разрешена с 17 февраля до полуночи 15 марта 2024 года. То есть традиционного Дня тишины, который предусмотрен при однодневном воскресном голосовании, не будет.