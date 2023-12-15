Лавров выступил за дедолларизацию пенсий граждан России в Беларуси

На данные вопросы Лавров ответил в пятницу 15 декабря в Москве после того, как прошла совместная коллегия внешнеполитических ведомств Беларуси и России. На ней руководители МИД двух стран обсудили и региональную безопасность. Также было отмечено, что две страны при сохранении нынешней динамики товарооборота могут достичь рекордного максимума.