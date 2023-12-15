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Лавров выступил за дедолларизацию пенсий граждан России в Беларуси

МИД России обратится в профильные ведомства, чтобы граждане РФ в Беларуси смогли вписывать детей в паспорта и получать пенсии без привязки к доллару.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Пересчет российских пенсий при трансфертах в Беларусь через доллар — неудобная схема, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

«Абсолютно неудобно получать пенсию через доллар. Здесь дедолларизация тоже должна присутствовать», — отметил министр.

Лавров пояснил, что эти вопросы — зона ответственности Минтруда и Минфина России. Глава МИД заверил, что внешнеполитическое ведомство обратится туда, чтобы узнать, в чем же смысл такой схемы.

«Мы внесем соответствующее предложение в группу высокого уровня союзного Совета министров», — заверил Лавров.

Данные по детям в паспортах родителей

Руководитель МИД РФ ответил и на вопрос Sputnik по поводу внесения данных детей во внутренние паспорта родителей — российских граждан, проживающих в Беларуси. В настоящее время для этого надо специально ехать в Россию. Такой административной процедурой консульские учреждения не занимаются.

Лавров согласен с тем, что и этот вопрос надо решить, но здесь не только сфера деятельность МИД, а еще и МВД России.

«Думаю, что здесь тоже желательно максимально облегчить жизнь граждан на взаимной основе», — считает глава МИД РФ.

На данные вопросы Лавров ответил в пятницу 15 декабря в Москве после того, как прошла совместная коллегия внешнеполитических ведомств Беларуси и России. На ней руководители МИД двух стран обсудили и региональную безопасность. Также было отмечено, что две страны при сохранении нынешней динамики товарооборота могут достичь рекордного максимума.

Лавров Сергей