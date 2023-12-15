В Омске назначили шесть судей и сняли с должности двоих

В пресс-службе Омского областного суда сообщили о том, что 15 декабря состоялось заседание квалификационной коллегии судей.
Коллегия дала следующие рекомендации:
Черемушников Никита Михайлович рекомендован на замещение вакантной должности судьи Арбитражного суда Омской области;
Кравченко Ирина Борисовна рекомендована на замещение вакантной должности судьи Кировского районного суда г. Омска;
Васина Наталья Николаевна рекомендована на замещение вакантной должности судьи Октябрьского районного суда г. Омска;
Свита Мария Николаевна рекомендована на замещение вакантной должности мирового судьи судебного участка № 113 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске без ограничения срока полномочий;
Воронин Денис Вячеславович рекомендован на замещение вакантной должности мирового судьи судебного участка № 36 в Шербакульском судебном районе Омской области без ограничения срока полномочий;
Терехова Анастасия Юрьевна рекомендована на замещение вакантной должности мирового судьи судебного участка № 12 в Марьяновском судебном районе в Омской области на 3-летний срок полномочий.
Также были удовлетворены заявления о прекращении полномочий Шушпан Инны Владимировны (мирового судьи судебного участка № 52 в Кировском судебном районе в г. Омске) и Казанцевой Надежды Александровны (судьи Центрального районного суда г. Омска).
Кроме того, принято решение о привлечении судьи в отставке Сергеева Владимира Петровича в качестве судьи Первомайского районного суда г. Омска на период наличия вакансии в суде на срок до одного года.