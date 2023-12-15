«Итоги года» с Путиным и стремление Украины в ЕС. Темы брифинга Пескова

Кремль внимательно наблюдает за планами Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако этот процесс может длиться годами. «В ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления, и в настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики».