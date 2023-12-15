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«Итоги года» с Путиным и стремление Украины в ЕС. Темы брифинга Пескова

Реакция на «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным и решение Евросоюза о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в сообщество стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Песков Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин 15 декабря выступит на пленарном заседании IV Съезда железнодорожников. Также президент в формате видеосвязи пообщается с руководством различных подразделений «Российских железных дорог» (РЖД) и новокузнецким лицеем при РЖД, примет участие в церемонии запуска двух новых железнодорожных объектов. Кроме того, глава государства планирует провести награждение сотрудников РЖД.

Ближе к вечеру в Кремле состоится встреча президента с лидерами фракций Госдумы. Путин выступит в начале встречи и затем заслушает доклады участников встречи.

Об «Итогах года» с Путиным

«Итоги года» с Путиным никого не оставили равнодушным, сам президент доволен тем, как прошло общение с гражданами и прессой.

Путин вчера после «Итогов года» встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и руководством администрации президента, дал поручения. Администрация президента готовит список поручений по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции, он может быть опубликован на днях.

«Подобные годовые мероприятия являются объектом самого пристального внимания. Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило».

О планах ЕС в отношении Украины, Молдавии и Грузии

Кремль внимательно наблюдает за планами Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако этот процесс может длиться годами. «В ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления, и в настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики».

Решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии политизированное. «Это желание ЕС демонстрирует таким образом поддержку этим странам, но, безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС».

Решение предоставить Грузии статус кандидата в ЕС — это попытка «досадить России». «Это, конечно, абсолютно суверенные дела и Грузии, и Украины, и Молдовы. Но здесь сразу видна политизированность этого решения».

Песков назвал «уникальной практикой» то, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пить кофе на время голосования по Украине.

Об оборонном соглашении США и Финляндии

Подписание Финляндией оборонного соглашения с США, безусловно, приведет к росту напряженности между Москвой и Хельсинки. «Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем “.

Участие Финляндии в НАТО для российской стороны «будет представлять угрозу, совершенно очевидно».

О Навальном

Кремль по-прежнему не занимается темами, связанными с местонахождением и судьбой осужденного Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). «У нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы заключенных, которые отбывают сроки по решению суда».

Песков Дмитрий
Путин Владимир