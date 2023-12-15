«Итоги года» с Путиным и стремление Украины в ЕС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
Путин 15 декабря выступит на пленарном заседании IV Съезда железнодорожников. Также президент в формате видеосвязи пообщается с руководством различных подразделений «Российских железных дорог» (РЖД) и новокузнецким лицеем при РЖД, примет участие в церемонии запуска двух новых железнодорожных объектов. Кроме того, глава государства планирует провести награждение сотрудников РЖД.
Ближе к вечеру в Кремле состоится встреча президента с лидерами фракций Госдумы. Путин выступит в начале встречи и затем заслушает доклады участников встречи.
Об «Итогах года» с Путиным
«Итоги года» с Путиным никого не оставили равнодушным, сам президент доволен тем, как прошло общение с гражданами и прессой.
Путин вчера после «Итогов года» встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и руководством администрации президента, дал поручения. Администрация президента готовит список поручений по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции, он может быть опубликован на днях.
«Подобные годовые мероприятия являются объектом самого пристального внимания. Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило».
О планах ЕС в отношении Украины, Молдавии и Грузии
Кремль внимательно наблюдает за планами Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако этот процесс может длиться годами. «В ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления, и в настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики».
Решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии политизированное. «Это желание ЕС демонстрирует таким образом поддержку этим странам, но, безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС».
Решение предоставить Грузии статус кандидата в ЕС — это попытка «досадить России». «Это, конечно, абсолютно суверенные дела и Грузии, и Украины, и Молдовы. Но здесь сразу видна политизированность этого решения».
Песков назвал «уникальной практикой» то, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пить кофе на время голосования по Украине.
Об оборонном соглашении США и Финляндии
Подписание Финляндией оборонного соглашения с США, безусловно, приведет к росту напряженности между Москвой и Хельсинки. «Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем “.
Участие Финляндии в НАТО для российской стороны «будет представлять угрозу, совершенно очевидно».
О Навальном
Кремль по-прежнему не занимается темами, связанными с местонахождением и судьбой осужденного Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). «У нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы заключенных, которые отбывают сроки по решению суда».