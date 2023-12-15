В Беларуси началась внезапная проверка дежурных сил ВВС и ПВО

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ».