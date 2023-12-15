Куйвашев дал шесть дней на решения по больнице, на которую пожаловались Путину

О проблемах с медициной в Рефтинском Путину 14 декабря сообщил экс-депутат местной думы Егор Перминов. Он заявил, что власти занимаются благоустройством, но забыли о больнице, где нет врачей и современного ремонта. Путин обещал разобраться. Куйвашев мгновенно отправил в учреждение профильного министра Андрея Карлова: тот провел совещание с главврачом Игорем Брагиным. Прибывшим на место журналистам они пообещали, что здание отремонтируют.