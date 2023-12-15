Депутат Шеремет назвал неубедительным анонсируемое Киевом нападение на Крым

Однако, как заявил парламентарий, все это ждет тех, кто сможет добраться до крымского берега живым. По его словам, желательно, чтобы украинских военных возглавил лично президент страны Владимир Зеленский, либо же руководитель тамошней разведки Кирилл Буданов. Тогда, как пояснил Шеремет, можно будет навсегда положить конец «идейным последователям нацизма на Украине».