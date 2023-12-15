Анонсированное Киевом нападение на Крым красочно, но неубедительно. Об этом заявил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.
Главное управление военной разведки Украины распространило видео о подготовке нападения на полуостров. Этот ролик заканчивается словами: «Скоро на всех берегах Крыма. Ждите».
Красочный ролик, но совсем неубедительный. Мы их ждем. В Крыму все готово к их появлению: наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры.
Однако, как заявил парламентарий, все это ждет тех, кто сможет добраться до крымского берега живым. По его словам, желательно, чтобы украинских военных возглавил лично президент страны Владимир Зеленский, либо же руководитель тамошней разведки Кирилл Буданов. Тогда, как пояснил Шеремет, можно будет навсегда положить конец «идейным последователям нацизма на Украине».
Депутат напомнил, что киевские власти обещают захватить Крым еще с 2014 года. Однако они постоянно сдвигают сроки.
Ранее Шеремет заявил, что наличие у Украины наработок, которые якобы должны заставить Россию уйти из Крыма, являются шутовством. Депутат заверил, что все враждебные угрозы и планы против нашей страны вновь будут разрушены. По его словам, враги будут уничтожены силой духа и мощи российского оружия.